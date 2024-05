Norge IDAG

Agam, Daniella, Karina, Liri og Naama er blant gislene som har vært 229 dager i Gaza til nå. Foto: Israel i Norge

Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein:

– Jeg har sviktet

– Jeg har sviktet dere personlig, jeg har sviktet personlig alle gislene, skriver Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein på X. Han beklager at han ikke klarte å overbevise den norske regjeringen om at å anerkjenne en palestinsk stat vil være til skade for de israelske gislene som fortsatt er innesperret av terroristene i Hamas på Gaza.