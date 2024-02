Norge IDAG

Jerry Seinfeld er av mange regnet som en av verdens beste komikere. Her opptrer han på Menora Stadium i Tel Aviv i Israel i 2015. Foto: Dan Balilty/NTB Scanpix

Komiker angrepet av demonstranter:

Jerry Seinfeld beskyldt for å støtte folkemord

Den kjente komikeren Jerry Seinfeld ble konfrontert av anti-israelske demonstranter, etter at han kom ut fra et arrangement på Manhattan i New York søndag kveld.