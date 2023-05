Norge IDAG

Jerusalem, Israels hovedstad. Foto: Eli Bondlid

For 56 år siden kunne de feire gjenforeningen:

«Jerusalem of Gold» - om det jødiske folkets 2000 år lange lengsel

«Jerusalem of Gold» er en israelsk sang skrevet av Naomi Shemer. Ofte i kontrast til den offisielle hymnen Hatikva, beskrev den originale sangen det jødiske folkets 2000 år lange lengsel etter å vende tilbake til Jerusalem. Shemer la til et siste vers etter seksdagerskrigen for å feire Jerusalems gjenforening.