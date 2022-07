Norge IDAG

Israels-forkynner Bjørn Westre Foto: Nils Bakke

Bjørn Westre:

Jødenes sedvanerett til sitt eget land er bombesikker

Israel-ekspert, Bjørn Westre, var taler på Norge IDAGs sommerkonferanse og utfordret alle motstandere av Israel til å legge fram bevis for at jødene okkuperer jødeland i strid med internasjonal rett. De kan ikke legge fram slike bevis, sa overlegen. Han viste til det faktum at jødene har den juridiske retten til landet, selv om profane media gang på gang hevder det motsatte.