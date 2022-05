Norge IDAG

Journalister og helsepersonell triller båren med den drepte journalisten Shireen Abu Akleh på et sykehus i byen Jenin. Foto: Majdi Mohammed/NTB

Kan ha blitt truffet av palestinsk kule:

Journalist drept i sammenstøt mellom palestinske terrorister og israelske sikkerhetsstyrker

Journalist for Al Jazeera Shireen Abu Akleh skal ha blitt truffet i hodet under en skuddveksling mellom et titalls palestinske terrorister og det israelske forsvaret. Det er ikke klart hvilke side som forårsaket dødsfallet.