Artisen Justin Bieber viser i en video på Instagram at han ikke kan blunke eller smile på høyre side, fordi et virus har angrepet nerver i halve ansiktet hans. Foto: Skjermdump fra Instagra

Justin Bieber er lammet i halve ansiket

– Et virus har angrepet en nerve som gjør at jeg er paralysert i halve ansiktet, forteller den kanadiske, kristne artisten i en Instagramvideo som er sett av mer enn 50 millioner mennesker i løpet av to dager.