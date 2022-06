Norge IDAG

Aksjonær og betrodd medarbeider Bjarte Ystebø har startet en maktkamp for å felle styret og kaste gründerparet Anita og Finn Jarle Sæle. Foto: Norge IDAG

Kamp om Norge IDAG

I dag ble det publisert et brev fra noen av de ansatte på Norge IDAG sine nettsider. Det pågår en maktkamp om avisen, der en aksjonær og betrodd medarbeider, Bjarte Ystebø, vil raide Norge IDAG. I kveld publiserte noen av de ansatte et brev på avisens nettside. Like mange fast ansatte som støtter Finn Jarle Sæle er ikke blitt hørt av brevskriverne.