Norge IDAG

Debattinnlegg

Kan julefeiringa endrast?

Tal frå Helsedirektoratet syner at i Norge er det om lag 90 000 barn som lever med foreldre som drikk for mykje alkohol i jula.Truleg er det dobbelt så mange som har foreldre med eit risikofylt alkoholforbruk. I Norge vert det gjerne ofte brukt alkohol i samband med ferie og høgtid. Omsetninga på Vinmonopolet er i desember det dobbelte av omsetninga ein månad elles i året. For mange barn vert det jul med utryggleik og fyll.