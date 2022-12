Norge IDAG

Debattinnlegg

Katastrofal behandling av Covid i USA - korleis er det i Noreg?

Joseph Mercola er ein osteopatic physician som har sitt virke i USA der han også står for ei internett side som tek for seg ulike helsespørsmål og behandlingar. Han har skrive mykje om Covid-19. Den 25.10.22 stiller han spørsmålet: Kvifor døydde så mange «med» COVID (i USA)? Det offisielle dødstalet i landet var i mai 22 kome opp i 1 milllion, men døydde dei verkeleg av covid? Han meiner det er gode haldepunkt for at den store majoriteten av coviddødsfall kan delast opp i 3 hovudgrupper: