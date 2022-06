Norge IDAG

Debattinnlegg

Keiseren er uten klær!

For en stund tilbake sa min 10-årige sønn Fabian til meg at «lærerne tar over hjernen min.» Dette gjorde sterkt inntrykk på en utdannet lektor. Jeg er helt sikker på at ingen voksne ønsker å «ta over hjernen» til barna, så hva gjør at en liten gutt likevel kan ha denne opplevelsen i skolen? Og hvorfor er det så mange barn som viser motstand mot skolen?