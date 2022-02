Norge IDAG

Kristne må samles i smågrupper i Algerie på grunn av diskrimenerende lovgivning i landet. Foto: Youtube / Crètiens i Algerie

Algerie: Kirker tvunget til å stenge

Myndighetene i Algerie innførte for noen år siden en lov for å regulere «ikke-muslimsk tilbedelse» ved å forby all offentlig samling på steder som ikke har en lisens gitt av myndighetene. Ingen har hittil fått en slik lisens av myndighetene, og denne blokkeringen av lisenser hindrer kristne i å møtes.