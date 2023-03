Norge IDAG

Kommentarartikler

Foto: Berit Roald / NTB. Foto: Norge IDAG (tekst/innfelt)

Kodeord Woke

Den siste uka har ordet «woke» blitt sentralt i samfunnsdebatten. Dette er fordi «woke» ansees som årsaken til at Roald Dahls bøker skal skrives om, til at Nasjonalmuseet ikke vil stille ut maleri av Leiv Erikson som oppdager Amerika og til at Harry Potter-bøker fjernes fra biblioteker.