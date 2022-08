Norge IDAG

Debattinnlegg

Kommunesatsing for vanlige folk

Kommuneøkonomien er i hovedsak god, og vi har det godt i Norge, men vi politikere må nå ta inn over oss at vi opplever de største skatte- og avgiftsøkningene på 20 år, historisk høye strømpriser, og kraftig økte matvarepriser og drivstoffpriser. Det er dårlig nytt for vanlige folk.