Norge IDAG

Kongen, utenriksministeren og UD

Jeg må komme med en innrømmelse: Jeg har vært sint på Kong Harald fordi han ikke sendte kondolanser til Israel. Veldig sint. Nå har jeg kommet over en gammel nyhetsmelding fra NRK som satte saken i et nytt lys for meg. NRK forteller her at kongen og hoffet hadde til hensikt å kondolere.