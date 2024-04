Norge IDAG

HOUSE OF REPRESENTATIVES: Speaker for House Mike Johnson, på vei ut etter å ha møtt journalister ved Capitol i Washington tirsdag. Foto: NTB/AP

Kongressen i USA fordømmer slagordet «from the river to the sea»

Kongressen har nettopp vedtatt med 377 mot 43 stemmer at «from the river to the sea, Palestine shall be free», er oppfordring til folkemord, og antisemittisme.