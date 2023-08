Norge IDAG

KONSERT: Lewi Bergrud var på Skjærgårdssang og spilte blant annet sanger av Aage Samuelsen. Foto: Agnar Klungland

Skjærgårdssang:

Konserthelg med bredde og dybde

Skjærgårdssang i Langesund kom i år opp på det størrelsesnivået arrangørene håpet på, og litt til, etter noen år med nedgang på grunn av pandemien. Snitt-tallene for Skjærgårdssang 2023 er 1800 per konsert, noe som gir i alt 9000 besøkende på de fem varierte konsertene. Med det befester Skjærgårdssang sin posisjon som et av de beste konsertarrangementene i landet i bredde, dybde og innhold.