Koronapass

No er landet opna opp igjen og alle er fornøgd. Samstundes har regjeringa på initiativ ifrå EU, ute ei høyring der dei ynskjer endå fleire verktøy i verktøykassa si til eventuelle framtidige senario. Det var ingen av stortingspartia som hadde dette som valkampsak før valet i haust, og no kjem eit høyringsforslag med kort frist og utan offentleg debatt. Skiftande norske regjeringar har ikkje vore kjende for å seie nei til lover og reglar som kjem frå Brüssel, og midlertidige regler kan fort verte permanente lover.