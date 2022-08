Norge IDAG

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) leder et møte mellom regjeringen, NHO og LO om kraftsituasjonen. Møtet finner sted på Statsministerens kontor i Oslo mandag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen vurderer å begrense strømeksporten:

KrF mener strømpakken er for svak

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at regjeringen vil øke strømstøtten til husstander fra 1. september og sette inn tiltak for å hindre at magasinfyllingen blir for lav. KrF mener det ikke er nok.