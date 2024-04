Norge IDAG

Krigen kjem ei komande natt

Det høver seg slik at denne skrivaren slett ikkje er meir synsk enn folk flest. Likevel trur eg at det kan seiast noko vetugt om krig skulle råka vårt kjære fedreland på ny. Dei av oss som finn det interessant å lesa i Skrifta, veit at der står det mykje om dei siste dagar.