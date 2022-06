Kristen skole fjernet prideflagg

«Pride-bevegelsen nært knyttet til organisasjonen FRI, som også har tydelig ståsted i samlivsspørsmål og for hva man ønsker å fremme av verdier rundt rammer for seksualitet, som det må være rom for å være uenig i. Vi som en kristen friskole støtter altså ikke alt det», het det i rektorens kunngjøring. Foto: Unsplash / illustrasjonsbilde