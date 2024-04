Norge IDAG

TALTE PÅ KIRKEMØTET: – Magnus Lagabøtes lov kom med lover som blant annet hjalp fattige, sier professor i rettshistorie ved Universitet i Oslo, Jørn Øyrehagen Sunde. Foto: Skjermdump

Før kristenretten kom i 1024 var det vanlig å sette barn ut i skogen:

Kristenretten kom med menneskeverd

Barneutbæring dreide seg om at en far bestemmer at han har nok barn, spesielt jentebarn, så kunne han sette dem ut i skogen for å dø. – Når det gjelder barneutbæring, vant Olav den Hellige en ganske stor seier, sa professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde, i sitt innlegg på kirkemøtet.