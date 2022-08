Norge IDAG

Dronning Elizabeth delte frimodig om sin kristne tro under Lambeth-konferansen 3. august. Foto: Ap

Dronning Elizabeth:

Kristi lære har vært min ledestjerne

Dronning Elizabeth delte frimodig om hva Jesus har betydd for henne gjennom et langt liv i tjeneste for det britiske folk, da hun talte på den anglikanske kirkens Lambeth- konferanse nylig.