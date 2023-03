Norge IDAG

Transagaendaen var et av temaene fredag 3. mars under CPAC. Terry Schiling, president for American Principles Project intervjuet Chloe Cole som angrer på at hun skiftet kjønn og Riley Gaines, en amerikansk kvinnelig svømmer som plutselig måtte konkurrere med en mann. Foto: Trine Overå Hansen

Transagendaen:

Kvinnelig svømmer måtte konkurrere med en mann

Et av de interessante panelsamtalene under CPAC 2023 var ledet av Terry Schiling, president for American Principles Project. Han intervjuet Chloe Cole som angrer på at hun skiftet kjønn og Riley Gaines, en amerikansk kvinnelig svømmer som plutselig måtte konkurrere med en mannlig svømmer som ville skifte kjønn.