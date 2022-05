– La familiene bestemme selv

FØDSELSPERMISJON: – Jeg og FrP respekterer at familier har ulike behov og vi mener det står respekt av at mor velger å være lenger hjemme med barnet sitt, ikke at det er et problem. For uansett hvor opptatt man er av likestilling vil ikke fedre kunne gå gravid, føde barn eller amme dem. Det er forskjell på mor og far og forskjellene er biologiske, som ingen politiske vedtak kan oppheve, skriver Sylvi Listhaug. Foto: Javad Parsa / NTB og Pixabay / illustrasjonsbilde