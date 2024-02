Norge IDAG

Hizbollah-terrorister synger slagord under begravelsen av den høytstående Hizbollah-kommandanten Wissam Tawil, tirsdag 9. januar 2024. Tawil ble drept ved et israelsk luftangrep Foto: AP Photo/Hussein Malla/NTB.

Israel:

Libanon nekter å fjerne Hizbollah fra grensen

Hizbollah fortsetter angrepene. To israelske soldater er såret i Margaliot. Det er nå en betydelig fare for at det bryter ut en fullskalakrig. Israel er forberedt på å kjempe på flere fronter samtidig.