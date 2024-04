Norge IDAG

Minst tre av Senterpartiets representanter ligger an til å stemme for utvidelse av abortgrensa, ifølge Klassekampen. Bildet er fra Sps landsmøte i fjor. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Ligger an til flertall for ny abortlov

Minst tre av Sps representanter ligger an til å stemme for utvidelse av abortgrensa, og dermed ligger det an til flertall for ny abortlov, ifølge Klassekampen.