Norge IDAG

President Zelensky, avbildet på en pressekonferanse i april, må ta stilling til om likekjønnet ekteskap skal legaliseres. Foto: www.president.gov.ua

Volodymyr Zelensky må ta stilling til homoekteskap:

– Uverdig av aktivister å utnytte Ukrainas avhengighet av Vesten

Det sier professor i sosiologi ved University of Texas at Austin, Mark Regnerus. Etter at en nettbasert underskriftskampanje har samlet over 28500 underskrifter må Ukrainas president ta stilling til om likekjønnet ekteskap skal legaliseres i landet.