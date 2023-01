Norge IDAG

Dypere kristenliv: Åge Åleskjær har hele livet villet gå stadig videre med Herren. Foto: Carl Fredrik Ness

Åge Åleskjær:

— Man blir jo aldri pensjonist i Guds rike

— Nå sies det jo at jeg er blitt pensjonist, hva nå det måtte være for noe. Man blir jo aldri pensjonist i Guds rike. Dette sa Åge Åleskjær i Fredrikstad-kirken Zoé. Nylig stilte pastoren også opp i NRKs «Dagsnytt 18» og diskuterte tungetale med professor i systematisk teologi ved menighetsfakultetet, Atle Ottesen Søvik. Han fikk stor respons etter å ha fortalt at han taler i tunger og har snakket flere, for han, helt ukjente språk.