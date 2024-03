Norge IDAG

Hele konsertlokalet står i full fyr etter det væpnede angrepet på en konsert i Moskva fredag kveld. Foto: Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP/NTB

FSB:

Minst 40 drept og 100 såret i terrorangrep mot konsertlokale i Moskva

Minst 40 mennesker er døde etter at minst tre kamuflasjekledde menn åpnet ild og utløste storbrann i et stort konsertlokale i Moskva fredag, ifølge FSB. Russland kaller det et terrorangrep.