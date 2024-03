Norge IDAG

DÅP: Sturla Olsen (t.h.) assisterer presten ved barnedåp ved full neddykning, som den ortodokse kirke praktiserer. Foto: Privat

Stor vekst i antall ortodokse i Norge:

– Mange vil tilbake til kirkens røtter

Tidligere disponent i Dagen, Sturla Olsen, er ortodoks kristen, og øverste administrerende leder for den ortodokse kirke i Bergen. I dag er det stor vekst i antall ortodokse i dette landet. Et opplagt svar er at det skyldes innvandring, men også andre faktorer kan spille inn.