Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. I første kvartal i år hadde norske banker 3 milliarder kroner høyere renteinntekter enn i samme periode i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Milliardinntekt med bismak

Jeg har alltid ment at det er sunt at bedrifter tjener penger. Banker også. Men at renteøkningen skal føre til at bankene hover inn ekstra marginer er ikke hyggelig. Normalt skal bankene tjene én prosent, marginen mellom det som pengene «koster» og det folk og næringsliv betaler.