GUDS PLOGSPISS: Mirakelet er Guds plogspiss, Kirkens glemte dimensjon, sier Svein-Magne Pedersen. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

– Mirakelet, Guds plogspiss, er Kirkens glemte dimensjon

Svein-Magne Pedersen om misjon og global vekkelse

Hele Bibelen er full av mirakelhistorier. Kirkehistorien viser til at i de første fire århundrer, var helbredelser, tegn, under og demonutdrivelse helt vanlig blant de kristne. Men så kom sekularismen inn i kirken som har glemt at Gud er mirakelets Gud. Svein-Magne Pedersen fikk oppleve at en kirkelig organisasjon nektet ham å bruke deres leirsted til bønn for syke.