HAR GÅTT TIL AKSJON: Fransk politi har pågrepet tre av de som overfalt jenta, og de tre står nå tiltalt for drapsforsøk. Politibetjenter patruljerer her Trocadero-plassen nær Eiffeltårnet i Paris. Foto: NTB

Muslimsk jente på 14 år angrepet i Frankrike for å ha gått med europeiske klær

14 år gamle Samara havnet i koma, etter å ha blitt angrepet i den franske byen Montpellier, for at hun gikk for vestlig kledd og brukte sminke.