Nå må biskopene skjerpe seg

Det er på tide at biskopene skjerper seg. Biskop Ådnøy i Stavanger hadde forrige uke lagt ut en bønn på Facebook der hun ber om at abortloven ikke endres. Det er en skandale. Hun har ikke ett ord å si om de uskyldige barna som drepes i mors liv. Går det an av en biskop?