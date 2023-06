Norge IDAG

Allianse for Verdensherredømme?: Kinas president Xi Jinping Russlands president Vladimir Putin og Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei . Foto: Ill.: AH

Kommentar:

Når katten er borte

Neste år er det igjen presidentvalg i Amerika. Og det er et viktig og avgjørende valg, ikke bare for De forente stater, men for hele verden. Når USA har en svak leder som Joe Biden er det fritt fram for andre regimer på arenaen. Og vi ser at det dannes nye farlige allianser.