Narges Mohammadis verden

Nobels fredspris 2023: Ali og Kiani Rahmani tar i mot Nobels fredspris i Oslo rådhus søndag 10. desember, på vegne av sin mor Narges Mohammadi som er fengslet i Iran. Mohammadi tildeles Nobels fredspris 2023 for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og kampen for menneskerettigheter og frihet for alle. Foto: Javad Parsa / NTB