SNART KLAR: Andreas Nordli og Andy Byrd gleder seg stort til lørdagens The Send-møte i Telenor Arena der man kan forvente rundt 8000 deltagere. Over 500 medarbeider er med på arrangementet. Foto: Dag Buhagen

Nesten 8000 billetter er solgt

Andreas Nordli har store forventninger til The Send, som går av stabelen på lørdag. Arrangøren venter over 8000 besøkende og håper at mange skal få et møte med Gud i løpet av marathon-møtet på tolv timer.