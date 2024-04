Norge IDAG

HISTORIE SOM FAG: Anders Winroth har som fagområde middelalderens historie i Europa og i Norden, spesielt rettshistorie, lærdomshistorie, kirkehistorie og vikingenes historie, foruten førmoderne verdenshistorie. Foto: Olaf Christensen

Professor fra Yale University:

– Norden ble kristnet fordi det var i individuelle høvdingers politiske, økonomiske og kulturelle interesser

– Jeg har skrevet en bok «The Conversion of Scandinavia» (2012), der jeg argumenterer for at Nordens omvendelse handlet mindre om sverdsmisjon og om å overbevise folk, og mer om praksis og om politisk hensiktsmessighet, med vekt på vennskapssamfunnet som fantes i nordisk politikk på den tiden, påpeker Anders Winroth.