Rune Edvardsen fyller 60 år. Foto: Norge IDAG

Rune Edvardsen:

Norges beste u-hjelper er misjonær – og 60 år

Hadde noen sagt at det var 40-årsdagen Rune Edvardsen feirer i dag, og ikke 60 årsdagen, så hadde vi trodd det. Vi hadde faktisk den tidsregningen i hodet før det gikk opp for oss at årstallet var 60 – om enn vanskelig å tro.