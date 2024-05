Norge IDAG

NY RETNING: Jan-Aage Torp mener det er på tide med et regjeringsskifte. Foto: Oslokirken

Jan-Aage Torp:

– Norge har utspilt sin rolle

– Ordvalget til statsminister og utenriksminister Eide under pressekonferansen imorges der de poengterte at Norge er først ute i Europa med anerkjennelsen av en palestinsk stat, viser tydelig at dette er aller mest et forsøk fra regjeringen på å gjenvinne en fremtredende rolle for Norge i fredsforhandlingene i Midtøsten, påpeker Oslo-pastor Jan-Aage Torp.