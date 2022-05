Norge IDAG

SOMMERSTEVNE: Norge IDAG inviterer til sommerstevne med tett program to helger i juni. Først er det en digital samling på fire kvelder med direktesending på TV Visjon Norge og på Norge IDAGs digitale plattformer. Helgen etter blir det tre dager med sommerstevne og generalforsamling på Bibelskolen Bildøy. Foto: Johnny Myhr-Hansen

To helger i juni:

Norge IDAG med dobbel stevne-satsing

Denne sommeren ønskes Norge IDAGs lesere velkommen til både å være med på direktesendt TV-stevne i fire kvelder, og å ta turen til Bildøy for å være fysisk til stede på sommerstevne i tilknytning til avisens generalforsamling. Det skjer over to helger.