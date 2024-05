Norge IDAG

Israelske Keren Ginossar reagerer på at Norge forsøker å diktere hva Israel skal gjøre. Foto: Trine Overå Hansen

Israelske Keren Ginossar:

– Norge kan ikke diktere hva Israel skal gjøre

Jødiske Keren Ginossar er sjokkert over at Norge nå skal anerkjenne en palestinsk stat. – Hvor skal den staten være? Det er galskap at dette skjer nå, dere har ikke rett til å diktere vårt land, sier hun til Norge IDAG.