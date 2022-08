Norge IDAG

Debattinnlegg

Norsk energi – og klimapolitikk - uten logikk og fornuft?

Hele energibransjen, nesten alle media og de fleste ledende politikere forteller oss daglig at klimakrisen kan bli katastrofal, og at vi må elektrifisere det meste av virksomheten i Norge for å unngå at kloden brenner opp i løpet av hundre år.