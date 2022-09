Noen av delegasjonen på 68 fra Dehli i India som stoppet for lunsj i Rådhuset i Øygarden kommune. Dette er vitenskapsfolk, professorer og fagfolk som hadde vært i Energiparken og Northen Lights for å få oppdatert kunnskap om lagring av CO₂ under havbunnen. De var også interessert i status for bruk av hydrogen for å produsere energi. Foto: Anita A. Sæle