På dette bildet utgitt av Xinhua News Agency, håndhilser Ali Shamkhani, sekretæren for Irans øverste nasjonale sikkerhetsråd, på den saudiske nasjonale sikkerhetsrådgiveren Musaad bin Mohammed al-Aiban, til venstre, mens Wang Yi, Kinas høyeste diplomat, ser på, i midten, etter et bilde under et lukket møte holdt i Beijing, lørdag 11. mars 2023. Foto: Ap