Norge IDAG

Nye redaktører i Norge IDAG. Foto: Norge IDAG

Nye redaktører i Norge IDAG

Norge IDAG har hatt og har to dyktige mannlige redaktører, Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø. De har nå, i det nye redaktørteamet som avisens styre og ledelse har jobbet fram, fått tre nye kvinnelige redaktører. Sæle og Ystebø fortsetter som før. Og de tre nye redaktørene sørger for at vi går inn i fornyelsens og ekspansjonens år i 2022.