Jerry Davis, president ved College of the Ozarks 1988-2022. Foto: College of the Ozarks

Kristen skole med søksmål mot Biden-administrasjonen:

Nytt direktiv krever at transseksuelle menn kan bo i sovesaler med kvinner

– Dette er et overgrep, sier Jerry Davis, president ved College of the Ozarks 1988-2022. Den kristne skolen i Missouri har anlagt søksmål mot Biden-administrasjonen etter at Department of Housing and Urban Development utstedte et direktiv som krever at høyskoler og universiteter åpner sovesaler og andre kjønnsspesifikke rom for personer som mener de selv tilhører et annet kjønn enn det de er født med.