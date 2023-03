Norge IDAG

Kommentarartikler

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay. Foto: Norge IDAG (innfelt)

Bønn for alle:

Om å be til vår Far i Himmelen!

Jeg var på konferansen «Sammen for Hans ansikt» på Grimerud gård nylig. Det er veldig sterkt å treffe mange mennesker som er tent i brann for bønn. Jeg møtte flere som lengter etter å be mer, etterjage Guds nærvær og huse Herren i sine liv.