Etter to år med avlysninger er endelig Nettverk for Menns Nasjonale Mannskonferanse tilbake i Filadelfia Vennesla denne helgen. Bildet er fra konferansen i 2019. Foto: Dag Buhagen

Nasjonal Mannskonferanse 2022:

– Ønsker å se helhjerta og glade menn som er etterfølgere av Jesus

Etter to år med avlysninger arrangeres Nettverk for Menns Nasjonale Mannskonferanse denne helgen. Geir Fagerbakke håper at mange skal få en berøring av Gud og bli tent i brann for Jesus.