Norge IDAG

Sjef Philippe Lazzarini for UNRWA sier at FN-organet står i fare for å oppløses. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

UNRWA-sjef:

Organisasjonen står «i fare for å dø»

Sjef Philippe Lazzarini sier til en sveitsisk kringkaster at FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) står «i fare for å dø».